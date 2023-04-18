Расширение партнерства между "Автотором" и BAIC в России

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Стремясь локализовать производство инновационных моделей, использующих новые источники энергии, российский автопроизводитель "Автотор" расширяет свое партнерство с китайской компанией BAIC. В соответствии с соглашением, калининградская компания планирует начать производство передовых компонентов и моделей к 2023 году. Обе компании также договорились о совместной работе по адаптации модельного ряда BAIC для российского рынка.

Локализация компонентов

Во втором квартале этого года "Автотор" и BAIC начнут программу по локализации производства компонентов, включая сложные научные элементы, которые будут использоваться во всех автомобилях BAIC, производимых в Калининграде.

Производство BAIC в Калининграде

Производство автомобилей BAIC на мощностях "Автотора" началось в начале апреля. Первыми были собраны кроссовер X35 и седан U5 Plus, которые в настоящее время производятся методом крупноузловой сборки. Обе эти модели поступят в продажу во втором квартале этого года (апрель-июнь).

Дополнительные модели в производстве

Автотор также планирует производить еще пять моделей BAIC до конца 2023 года. Компания намерена локализовать ряд компонентов и запустить производство электромобилей, в которых будут использоваться компоненты российского производства.

Другие партнерства

Помимо BAIC, "Автотор" также сотрудничает с новыми для России китайскими брендами Kaiyi и SWM. Седан Kaiyi E5 и кроссоверы SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro уже производятся на конвейере компании.

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