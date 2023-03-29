Покупатели Cadillac Celestiq смогут настроить свой автомобиль в новом шикарном доме Cadillac House

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Cadillac известен своими роскошными и эксклюзивными автомобилями, и Cadillac Celestiq не является исключением.

Этот малосерийный автомобиль станет уникальным опытом для тех, кто его закажет, поскольку у них будет возможность персонализировать его особым образом. Чтобы облегчить этот процесс персонализации, Cadillac объявил о создании специального центра под названием Cadillac House at Vanderbilt.

Дом Cadillac расположен в Уоррене, штат Мичиган, в кампусе Глобального технического центра GM.

Это одноэтажный дом, из которого открывается панорамный вид на дизайнерский купол GM, озеро, фонтан Александра Колдера и новейшее дизайнерское здание GM. Внутри покупатели Celestiq будут проходить "процесс консультации по дизайну" с консьержем Cadillac.

У них будет доступ к членам команды дизайнеров Cadillac, и компания обещает "необычайное разнообразие комиссионных опций, гарантирующих исполнение любого желания покупателя".

Дом Вандербильта — это шикарное и высококлассное помещение, где представлены образцы, цвета краски и варианты отделки. В нем также есть Celestiq, который покупатели могут изучить.

Центр назван в честь Сюзанны Вандербильт, бывшего дизайнера GM, которая работала в компании с 1955 по 1977 год. Вандербильт принадлежит заслуга в разработке дизайна купе Eldorado Seville 1958 года и кабриолета Cadillac Saxony. Она также работала над повышением безопасности салона и наставляла новое поколение женщин-дизайнеров во время своей работы в GM.

Cadillac приглашает клиентов Celestiq со всего мира принять участие в доработке своего автомобиля в Доме Cadillac, но те, кто предпочитает делать это виртуально, получат аналогичный доступ и заботу. Ожидается, что автомобили будут доставлены в конце весны 2024 года, а первые встречи состоятся летом этого года.

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