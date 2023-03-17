Концепт VW ID.2all пополнится версией "горячего" хэтчбэка

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Volkswagen продолжает пополнять модельный ряд электромобилей, но пройдет еще несколько лет, прежде чем мы узнаем, что они приготовили для нас. Недавно был представлен концепт ID.2all, который станет дополнением начального уровня к линейке хэтчбеков ID.

Он будет располагаться между Volkswagen Polo, длина которого составляет 160,3 дюйма, и Golf, длина которого составляет 168,7 дюйма. ID.2all будет использовать платформу MEB, которая в настоящее время используется в таких моделях, как ID.3 и ID.4. Выпуск модели намечен на 2026 год, и она не только представит новый язык дизайна электромобилей, но и новый информационно-развлекательный интерфейс марки. Кроме того, будет представлена версия электрического хэтчбека в стиле хот-хэтч.

Согласно Top Gear, ID.2all будет иметь один двигатель на передней оси и, как ожидается, будет генерировать 223 лошадиные силы. Это будет переднеприводный автомобиль, и он сможет разгоняться с нуля до 62 миль в час менее чем за 7,0 секунд.

Это уже быстрее, чем заднеприводный 201-сильный ID.3 Pro Performance. Версия хот-хэтча, которая также будет переднеприводной, находится в стадии разработки, но о ее технических характеристиках пока ничего не известно.

Руководитель VW не сообщил никаких подробностей о хот-хэтче ID.2all, но намекнул, что автомобиль будет спортивным.

Есть предположения, что он может стать преемником GTI, а показатели ID.2all уже близки к показателям GTI. Кроме того, последние новости указывают на то, что GTI и Golf R станут электрическими к концу десятилетия. ID.2all и GTI имеют схожие размеры и внутреннее пространство, и превращение ID.2all в преемника GTI может открыть путь для ID.3 GTX в качестве преемника Golf R.

Таким образом, Volkswagen представил концепт ID.2all, который является электромобилем начального уровня, который пополнит линейку хэтчбеков ID. Он будет использовать платформу MEB и будет отличаться новым языком дизайна EV и информационно-развлекательным интерфейсом.

Кроме того, в разработке также находится версия ID.2all в виде "горячего" хэтча. Хотя никаких подробностей пока не сообщается, есть предположение, что версия хэтч может стать преемником GTI.

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