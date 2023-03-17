Концепт VW ID.2all пополнится версией "горячего" хэтчбэка

Volkswagen продолжает пополнять модельный ряд электромобилей, но пройдет еще несколько лет, прежде чем мы узнаем, что они приготовили для нас. Недавно был представлен концепт ID.2all, который станет дополнением начального уровня к линейке хэтчбеков ID.
Он будет располагаться между Volkswagen Polo, длина которого составляет 160,3 дюйма, и Golf, длина которого составляет 168,7 дюйма. ID.2all будет использовать платформу MEB, которая в настоящее время используется в таких моделях, как ID.3 и ID.4. Выпуск модели намечен на 2026 год, и она не только представит новый язык дизайна электромобилей, но и новый информационно-развлекательный интерфейс марки. Кроме того, будет представлена версия электрического хэтчбека в стиле хот-хэтч.
Согласно Top Gear, ID.2all будет иметь один двигатель на передней оси и, как ожидается, будет генерировать 223 лошадиные силы. Это будет переднеприводный автомобиль, и он сможет разгоняться с нуля до 62 миль в час менее чем за 7,0 секунд.
Это уже быстрее, чем заднеприводный 201-сильный ID.3 Pro Performance. Версия хот-хэтча, которая также будет переднеприводной, находится в стадии разработки, но о ее технических характеристиках пока ничего не известно.
Руководитель VW не сообщил никаких подробностей о хот-хэтче ID.2all, но намекнул, что автомобиль будет спортивным.
Есть предположения, что он может стать преемником GTI, а показатели ID.2all уже близки к показателям GTI. Кроме того, последние новости указывают на то, что GTI и Golf R станут электрическими к концу десятилетия. ID.2all и GTI имеют схожие размеры и внутреннее пространство, и превращение ID.2all в преемника GTI может открыть путь для ID.3 GTX в качестве преемника Golf R.
Таким образом, Volkswagen представил концепт ID.2all, который является электромобилем начального уровня, который пополнит линейку хэтчбеков ID. Он будет использовать платформу MEB и будет отличаться новым языком дизайна EV и информационно-развлекательным интерфейсом.
Кроме того, в разработке также находится версия ID.2all в виде "горячего" хэтча. Хотя никаких подробностей пока не сообщается, есть предположение, что версия хэтч может стать преемником GTI.
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