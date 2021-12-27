Максимально возможное количество алкоголя в крови водителей может быть снижено

По мнению председателя комиссии по безопасности дорожного движения, заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, количество максимально допустимого алкоголя в крови водителей необходимо снизить. Такое мнение он высказал в интервью изданию "Ведомости".

"Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулём", — считает Хуснуллин.

Зампред правительства РФ убеждён, что между процентом промилле в крови водителя и риском смертельного ДТП существует прямая связь.

"Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать", — отметил Хуснуллин.

Политик рассказал, что в правительстве не исключают снижение допустимого показателя превышения скорости с действующих сейчас 20 км в час до 10 км в час, но по этому вопросу у чиновников пока нет единого мнения, уточнил он.

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