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Без кофе. Эксперт рассказал, как не уснуть за рулем

Авто

Комфорт современных автомобилей способствует снижению бдительности водителя и может привести к тому, что тот заснет за рулем, рассказал "Народным новостям" автоэксперт Антон Воротников.

Без кофе. Эксперт рассказал, как не уснуть за рулем

Он пояснил, что наличие в современных машинах автоматической КПП, систем круиз-контроля и контроля полосы, а также качественной шумоизоляции расслабляет водителя.

"Это большая проблема. Лет двадцать назад я ездил на наших "Ладах" и даже не думал о том, чтобы уснуть", — отметил Антон Воротников.

По его словам, долгая поездка в автомобиле с минимальным количеством удобств и механической коробкой передач, которые нужно постоянно переключать, оставляет больше шансов сохранить бдительность.

Автоэксперт поделился несколькими советами, которые позволят водителю не уснуть даже во время длительной езды в комфортном авто без необходимости подбадривать себя кофе, который, к тому же, действует совсем недолго.

Антон Воротников посоветовал водителям не планировать себе чрезмерно длинные суточные маршруты. По мнению автоэксперта, не стоит пытаться проехать за 24 часа более 600 километров.

Кроме того, при долгой поездке стоит чаще останавливаться. Во время остановки нужно подвигаться, например, пройтись и подышать свежим воздухом.

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