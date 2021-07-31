Автовладельцы стали массово избавляться от люксовых машин с пробегом

Локдаун спровоцировал новый тренд на авторынке: владельцы подержанных машин премиальных брендов стали чаще и раньше, чем обычно, выставлять их на продажу.

Продажи подержанных автомобилей премиум-класса в возрасте до трёх лет выросли практически в три раза. По данным аналитического агентства "Автостат", на каждые 10 проданных новых автомобилей сейчас приходится 34 продажи авто с пробегом, пишут "Известия". Эта ситуация наблюдается с окончания локдауна в прошлом году. Эксперты авторынка отмечают две основные причины сложившейся ситуации:

"Первая — чаще всего этот сегмент автомобилей приобретается в кредит, и люди в целях сокращения долговой нагрузки ринулись продавать свои автомобили и закрывать кредиты. Вторая — цены на новые автомобили сегодня взлетели, что привело к росту продаж и автомобилей с пробегом", — говорит генеральный директор агрегатора автомобильных объявлений Haraba Гаджи Курбанов.

Покупка автомобиля стала выгодной инвестицией, поскольку за ростом цен на новые машины стала расти и остаточная стоимость подержанных авто. Быстрее всего продаются премиальные автомобили в топовой комплектации, отмечают эксперты.

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