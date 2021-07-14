Штрафы с "неправильных" камер видеофиксации могут отменить в России

Кажется, власти нашли единственный способ решить проблему с незаконными штрафами, которые автовладельцы частенько получают с камер видеофиксации нарушений ПДД.

Это удивительно, но факт: в России сейчас действует сразу несколько национальных стандартов (ГОСТ), регламентирующих работу средств видеофиксации на дорогах, однако ни один из них не обязателен к исполнению. Более того — большей частью специальных технических средств (СТС), фиксирующих нарушения ПДД, владеют частные лица по договору концессии. С каждого вынесенного штрафа они получают 230 рублей, поэтому, естественно, заинтересованы, чтобы было "больше штрафов, хороших и разных". Стоит ли после этого удивляться, что в народе сложилось чёткое убеждение, что видеокамеры на дорогах вешают для "заколачивания бабла", а вовсе не для улучшения контроля безопасности движения, пишут "Известия".

"Хватит это терпеть!" — решили сенаторы Андрей Турчак, Ирина Рукавишникова и Андрей Клишас и внесли законопроект "О внесении изменений в статьи 2.61 и 24.5 КоАП". Документ предлагает наделить правительство полномочиями по определению новых требований к средствам видеофиксации и установлению порядка их применения. Правительство уже дало одобрительный отзыв на инициативу сенаторов. Поддержать законопроект готово и большинство фракций в Госдуме.

Для автовладельцев это означает буквально следующее:

"При фиксации нарушения камерой, которая не соответствует требованиям правительства, административное дело по нему не может быть начато, а если оно уже запущено, то должно быть прекращено", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия этого законопроекта он должен будет вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.

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