Тюменские школьники оказались в суде на рассмотрении уголовного дела

Школьники из Тюмени оказались свидетелями судебного процесса, в рамках которого рассматривалось уголовное дело. Эту информацию сообщили через объединенную пресс-службу судебной системы.

Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain