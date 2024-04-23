Тюменские школьники оказались в суде на рассмотрении уголовного дела

Тюменских школьников привели на рассмотрение дела в суде "для профилактики"

Школьники из Тюмени оказались свидетелями судебного процесса, в рамках которого рассматривалось уголовное дело. Эту информацию сообщили через объединенную пресс-службу судебной системы.

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В районе Викуловского прошло заседание по делу 19-летнего парня, который угнал чужие автомобили. Студентов местной школы вызвали на судебное заседание, чтобы они могли наблюдать за разбирательством дела изнутри.

Подсудимый парень, выпив с друзьями, угнал чужую машину. С его друзьями они катались на ней по селу, а когда автомобиль заглох, они бросили его в снегу. Затем парень взялся за другое авто, но на дороге машина потеряла управление. Тогда он оставил ее посреди дороги и добрался до дома на попутке.

Суд приговорил нарушителя к трем годам в колонии-поселении. На двух судебных заседаниях присутствовали школьники, которых впечатлило увиденное — они смогли узнать, какой ценой пришелся необдуманный поступок парня. Ребят также потрясла реакция матери обвиняемого, проявившей слезы, сообщает nashgorod.ru.