Более ста деревьев были повалены штормом в Москве и области

Из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье было повалено более ста деревьев

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По информации экстренных служб, в пятницу из-за сильного ветра в Москве и Московской области упало более 100 деревьев. По предварительным данным, никто не пострадал.

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"На 21.00… в Москве упало 13 деревьев, пострадали два автомобиля. Пострадавших нет. В Московской области повалено более 90 деревьев, повреждены шесть автомобилей. Сведения о пострадавших не поступали", — сообщает источник.

Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды "Фобос", заявил, что девятибалльный шторм атакует Центральную Россию и Москву 19 апреля, с порывами ветра, которые в некоторых местах могут достигать до 25 метров в секунду. Позже представители столичного главка МЧС РФ уточнили, что сильный ветер до 17 метров в секунду будет сохраняться в течение ближайших часов до 2.00 в субботу.