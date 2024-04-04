Попросили перевести деньги на "безопасный счет": в Саратовской области газоэлектросварщик стал жертвой мошенников

В Саратовской области расследуется случай мошенничества, в ходе которого почти 3 миллиона рублей были переведены на счет мошенников. Пострадал 49-летний газоэлектросварщик из Энгельса.
По его словам, он получил звонок от лица, представившегося сотрудницей Центробанка через мессенджер. "Сотрудница" предупредила мужчину о попытке оформить кредит на его имя и убедила его о том, что единственный способ отменить эту операцию — самому оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет", сообщает 56orb.ru.
Доверившись мошеннику, мужчина перевел 625 тысяч рублей из своих сбережений. Под влиянием мошенников он также продал свой автомобиль и оформил пять кредитов, после чего перевел все полученные суммы, общей величиной в 2,01 миллиона рублей, на указанный "безопасный счет".
Общий ущерб, понесенный пострадавшим, составил 2,935 миллиона рублей. В результате этого инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
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