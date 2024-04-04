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Попросили перевести деньги на "безопасный счет": в Саратовской области газоэлектросварщик стал жертвой мошенников

В Саратовской области мужчина перевел мошенникам 2,935 миллиона рублей

1:09
Происшествия

В Саратовской области расследуется случай мошенничества, в ходе которого почти 3 миллиона рублей были переведены на счет мошенников. Пострадал 49-летний газоэлектросварщик из Энгельса.

В Саратовской области мужчина перевел мошенникам 2,935 миллиона рублей
Фото: flickr.com by David Whelan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его словам, он получил звонок от лица, представившегося сотрудницей Центробанка через мессенджер. "Сотрудница" предупредила мужчину о попытке оформить кредит на его имя и убедила его о том, что единственный способ отменить эту операцию — самому оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет", сообщает 56orb.ru.

Доверившись мошеннику, мужчина перевел 625 тысяч рублей из своих сбережений. Под влиянием мошенников он также продал свой автомобиль и оформил пять кредитов, после чего перевел все полученные суммы, общей величиной в 2,01 миллиона рублей, на указанный "безопасный счет".

Общий ущерб, понесенный пострадавшим, составил 2,935 миллиона рублей. В результате этого инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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