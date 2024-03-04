Охранники в Москве избили женщину за подозрение в краже

Женщина подверглась жестокому рукоприкладству со стороны охраны в Москве

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В торговом центре на Балаклавском проспекте в Москве произошел инцидент, когда охрана заподозрила женщину в краже и жестоко ее задержала. На видеозаписи видно, как женщина сидит на лавочке, а один из охранников несколько раз бьет ее рукой в область головы. Об этом сообщает сайт aif.ru.

Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland license

По официальному сообщению Следственного комитета Москвы, проводится расследование, и изучаются записи с камер видеонаблюдения. Свидетели заступились за женщину, осуждая действия охраны. Адвокат отметил, что охранники не имеют права проводить личный досмотр, а только полиция может это сделать.