Охранники в Москве избили женщину за подозрение в краже

В торговом центре на Балаклавском проспекте в Москве произошел инцидент, когда охрана заподозрила женщину в краже и жестоко ее задержала. На видеозаписи видно, как женщина сидит на лавочке, а один из охранников несколько раз бьет ее рукой в область головы. Об этом сообщает сайт aif.ru.
По официальному сообщению Следственного комитета Москвы, проводится расследование, и изучаются записи с камер видеонаблюдения. Свидетели заступились за женщину, осуждая действия охраны. Адвокат отметил, что охранники не имеют права проводить личный досмотр, а только полиция может это сделать.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.