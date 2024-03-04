Два несработавших взрывных устройства найдены под жд полотном в Самарской области

Два несработавших самодельных взрывных устройства (СВУ) найдены под железнодорожным полотном в Самарской области неподалёку от места взрыва на мосту через реку Чапаевка, сообщает Telegram-канал Mash.
Одно из обнаруженных правоохранителями СВУ было заложено в районе населённого пункта Безенчуки. Оно должно было повредить ту же линию, на которой находится мост через Чапаевку. Второе взрывное устройство находилось на ветке обхода Самары в посёлке Нагорный. В случае срабатывания двух этих устройств повреждёнными оказались бы обе железнодорожные линии, ведущие в сторону Новокуйбышевска и Самары с юго-западного направления.
Напомним, о диверсии на железнодорожном мосту через Чапаевку стало известно утром 4 марта. По предварительным данным, злоумышленники устроили взрыв на перегоне между Чапаевском и станцией Звезда, чтобы нарушить логистику местных оборонных предприятий.
Как пишет издание "РБК Украина", ответственность за случившееся взяло на себя украинское Главное управление разведки. Целью была выбрана железнодорожная линия, по которой якобы перевозились военные грузы.
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