Два несработавших взрывных устройства найдены под жд полотном в Самарской области

Два несработавших самодельных взрывных устройства (СВУ) найдены под железнодорожным полотном в Самарской области неподалёку от места взрыва на мосту через реку Чапаевка, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: flickr.com by Les Chatfield is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic