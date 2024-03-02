В городе Карабулак идёт бой с террористами

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в городе Карабулак Республики Ингушетия в многоквартирном доме обнаружены боевики. На предложение о сдаче они ответили отказом, в связи с чем силовики приступили к их ликвидации. В настоящее время ведётся перестрелка, район происшествия оцеплен. Численность боевиков оценивается в пять или шесть человек, при них была обнаружена взрывчатка для проведения терактов. В городе введёт режим КТО-контртеррористической операции. Граждан просят сохранять спокойствие и не выходить на улицу.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.