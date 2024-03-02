В городе Карабулак идёт бой с террористами

В Ингушетии в одном из городов введён режим КТО

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в городе Карабулак Республики Ингушетия в многоквартирном доме обнаружены боевики. На предложение о сдаче они ответили отказом, в связи с чем силовики приступили к их ликвидации. В настоящее время ведётся перестрелка, район происшествия оцеплен. Численность боевиков оценивается в пять или шесть человек, при них была обнаружена взрывчатка для проведения терактов. В городе введёт режим КТО-контртеррористической операции. Граждан просят сохранять спокойствие и не выходить на улицу.

Фото: visualrian.ru by Andrey Stenin / Андрей Стенин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported