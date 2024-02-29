Огромный пожар в Техасе угрожает НПЗ в Боргере. Тем не менее, предприятие пока работает в нормальном режиме

Второй по величине пожар в истории Техаса угрожает НПЗ Phillips 66

Штат Техас страдает от крупного пожара Smokehouse Creek, который стал вторым по масштабам в истории региона. С начала этой недели интенсивность пожара выросла в пять раз, и уже более 500 тысяч акров земли (более 2 тысяч квадратных километров) охвачено огнем.

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Власти издали приказы об эвакуации в нескольких муниципалитетах. В результате пожара пострадали дома и фермы, а ситуацию усложняет недостаток осадков после зимнего периода и ветреная сухая погода.

Но на данный момент завод компании Phillips 66 в городе Боргер, штат Техас, продолжает свою нормальную работу, несмотря на окружающую обстановку эвакуации населения.

Представитель НПЗ сообщил, что завод продолжает работать без проблем. Однако вокруг него было эвакуировано 13 тысяч человек. Некоторые работники также понесли убытки, вероятно, в результате пожара на их личных жилых участках. Часть сотрудников также принимает участие в добровольной борьбе с огнем.

Ёмкость НПЗ в Боргере составляет 75 миллионов баррелей в день, и завод производит 50 миллионов баррелей бензина в день.

Кроме того, из-за пожара более 10 тысяч домохозяйств и 4200 предприятий в штате испытывают перебои и отключения электроэнергии, преимущественно в округе Хатчинсон.

Ранее сообщалось о пожаре в районе ядерного объекта Pantex, где хранятся радиоактивные материалы. Этот объект временно прекратил свою работу во вторник, но сейчас вновь функционирует нормально.

Пожары также охватили южный Техас вдоль Рио-Гранде, и остаётся высокая угроза возгорания в других штатах, таких как Канзас, Небраска, Айова и Миссури, сообщает oilcapital.ru.