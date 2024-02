Огромный пожар в Техасе угрожает НПЗ в Боргере. Тем не менее, предприятие пока работает в нормальном режиме

Штат Техас страдает от крупного пожара Smokehouse Creek, который стал вторым по масштабам в истории региона. С начала этой недели интенсивность пожара выросла в пять раз, и уже более 500 тысяч акров земли (более 2 тысяч квадратных километров) охвачено огнем.

Фото: openverse.org by Jason O'Halloran is licensed under CC BY-SA 2.0.