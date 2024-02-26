Скандал в небе: пассажир остался без места на рейсе из-за авиакомпании

В результате замены воздушного судна на рейсе U6-99 маршрута "Новосибирск — Москва" 8 января, нескольким пассажирам отказали в регистрации из-за нехватки мест.
Уральская транспортная прокуратура провела проверку и обнаружила нарушения со стороны авиакомпании "Уральские авиалинии". Об этом сообщает atas.info.
В отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении за предоставление услуг ненадлежащего качества.
Многолетники - это растения, которые могут расти и процветать в течение нескольких лет. Они отличаются от однолетних растений, которые живут только один сезон и затем отмирают. Среди многолетников есть множество видов, но одним из самых популярных и красивых является лунина.