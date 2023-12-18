Трагическое падение пожилой женщины в Петрозаводске: подробности и текущее состояние

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На улице Владимира Баскова в Петрозаводске произошло страшное событие — пожилая женщина выпала из окна седьмого этажа и приземлилась в сугроб.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

По данным карельского Минздрава, пострадавшая находится в реанимации, ее состояние остается тяжелым. Об этом сообщает karelinform.ru.

Предварительно установлено, что инцидент произошел в силу алкогольного опьянения. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и СМП.