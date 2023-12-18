Трагическое падение пожилой женщины в Петрозаводске: подробности и текущее состояние

На улице Владимира Баскова в Петрозаводске произошло страшное событие — пожилая женщина выпала из окна седьмого этажа и приземлилась в сугроб.
По данным карельского Минздрава, пострадавшая находится в реанимации, ее состояние остается тяжелым. Об этом сообщает karelinform.ru.
Предварительно установлено, что инцидент произошел в силу алкогольного опьянения. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и СМП.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.