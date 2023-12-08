В последнее время в России заметно увеличилось число случаев технических неисправностей на борту самолетов, пилоты вынуждены принимать экстренные меры.
Среди инцидентов — срабатывание индикации багажной двери, короткое замыкание в салоне и даже возгорание двигателя. Власти и эксперты обсуждают возможные причины, включая влияние погодных условий.
Как сообщает URA.RU, бывший командир воздушного судна предупреждает, что нехорошие симптомы требуют тщательного расследования, призывая к обеспечению безопасности полетов и успокоению пассажиров.
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.