Инциденты в небе: почему в России участились проблемы с самолетами

В последнее время в России заметно увеличилось число случаев технических неисправностей на борту самолетов, пилоты вынуждены принимать экстренные меры.

Среди инцидентов — срабатывание индикации багажной двери, короткое замыкание в салоне и даже возгорание двигателя. Власти и эксперты обсуждают возможные причины, включая влияние погодных условий.

Как сообщает URA.RU, бывший командир воздушного судна предупреждает, что нехорошие симптомы требуют тщательного расследования, призывая к обеспечению безопасности полетов и успокоению пассажиров.