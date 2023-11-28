Россиянке, устроившей дебош и пристававшей к соседу на борту самолёта из Анталии, стыдно за своё поведение

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Россиянка Валерия, прославившаяся устроенным ею дебошем в самолёте до Москвы, осознала, что натворила, и теперь испытывает чувство стыда за своё поведение.

Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Как пишет Telegram-канал Shot, 29-летняя Валерия, летевшая из Анталии в Москву, будучи нетрезвой, дебоширила на борту авиалайнера, приставала к другим пассажирам, скандалила и нецензурно выражалась, не переставая курить вейп. Бортпроводники никак не могли утихомирить буйную девушку. Через время девушка затихла, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что она пытается орально ублажать своего соседа, спустив с него штаны и не обращая внимания на своих попутчиков.

Валерия пыталась предлагать бортпроводникам деньги, чтобы они закрыли глаза на её действия, а в завершение раскидала по самолёту мусор.

В аэропорту девушку встретили полицейские.

Теперь пассажирке самолёта стыдно за то, как она себя вела. Когда журналисты попытались выяснить у россиянки подробности, она попросила не звонить ей больше и призналась, что планирует затаиться, чтобы о ней все забыли.