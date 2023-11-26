В одной из больниц Санкт-Петербурга произошёл инцидент, в результате которого 95-летнюю блокадницу уронили с каталки. Сотрудница скорой помощи перевозила женщину в больницу после вызова из-за недомогания. Пожилая женщина предположительно имела инфаркт, поэтому ей рекомендовали госпитализацию в госпиталь ветеранов войны. Однако во время перевозки пенсионерка упала с тележки. Последующее медицинское обследование выявило у женщины черепно-мозговую травму и гематому, и она была помещена в реанимацию.
"Сотрудница "скорой" три раза ударила по низу кушетки, кушетка покосилась. Никто не понял цель этого действия: каталка ехала и ехала. Бабушка упала с высоты где-то метр с копейками. Упала на руку и ударилась головой", — рассказал родственник пенсионерки.
Близкие блокадницы выражают опасение, что гематома может прогрессировать и привести к отёку. В настоящее время состояние пациентки оценивается как стабильное, передаёт "Фонтанка".
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