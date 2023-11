В одной из больниц Санкт-Петербурга произошёл инцидент, в результате которого 95-летнюю блокадницу уронили с каталки. Сотрудница скорой помощи перевозила женщину в больницу после вызова из-за недомогания. Пожилая женщина предположительно имела инфаркт, поэтому ей рекомендовали госпитализацию в госпиталь ветеранов войны. Однако во время перевозки пенсионерка упала с тележки. Последующее медицинское обследование выявило у женщины черепно-мозговую травму и гематому, и она была помещена в реанимацию.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.