Житель Алтая поджег полицейский участок коктейлем Молотова

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Республики Алтай совершил поджёг отделения полиции с помощью коктейля Молотова, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в СУСК РФ по региону

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Чемальского района по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)», - говорится в сообщении.

По оперативным данным, 12 ноября 2023 года житель Чемальского района Республики Алтай, находясь на территории отделения МВД России по Чемальскому району, из хулиганских побуждений поджег в стеклянных банках легковоспламеняющуюся жидкость и бросил банки в здание отделения полиции.

В результате загорелись входная дверь и фасад здания полиции. Возгорание быстро потушили. Подозреваемый задержан. По уголовному делу проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Уточняется, что среди сотрудников полиции пострадавших нет.

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