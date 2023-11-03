Приёмная мать в Уфе призналась в убийстве трехлетнего ребенка

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Уфе полиция начала расследование после сообщения о гибели трёхлетнего малыша, который, согласно предварительным данным, упал с кровати. В ходе следствия выяснилось его приёмная мать призналась в убийстве ребенка.

Фото: Wikipedia by Lesnoy Volk. is licensed under CC BY 2.0

Начало трагической истории было сначала принято за несчастный случай: вечером 28 октября женщина укладывала своих детей спать, но на следующее утро обнаружила одного из них мертвым на полу.

Однако медики и полицейские, прибывшие на место происшествия, начали сомневаться в версии событий, представленной родителями, и теперь 38-летняя приемная мать находится под арестом, обвиняемая в том, что она нанесла смертельный удар по голове ребенка. Об этом сообщает mkset.ru.

Уголовное дело было возбуждено по статье "убийство". Семья не состояла на учете и считалась благополучной, поэтому инцидент вызывает много вопросов, и теперь рассматривается вопрос об изъятии второго ребёнка.

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