Жительница Симферополя осталась навсегда с пулей в голове после ранения в глаз

1:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительнице Симферополя, студентке Агротехнологической академии приходится жить с пулей в голове после случайного инцидента. Когда она выглянула в окно своего общежития, произошёл выстрел. Об этом пострадавшая рассказала Telegram-каналу "Mash на волне".

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

По её словам, в ту ночь, когда это случилось, девушка готовилась к занятиям. Она услышала громкие звуки, будто кто-то бьёт машины. Чтобы понять, что происходит, она открыла окно и тут же почувствовала сильную головную боль, после чего тело онемело.

Девушку доставили в больницу — у неё обнаружили проникающее ранение левого глаза от свинцовой пули.

Оказалось, что в ту ночь компания россиян, которая находилась рядом с общежитием, выпивала, и их из-за шума попытались разогнать. Один из мужчин решил остаться и начал стрелять в светофор из пневматического оружия, но случайно попал в студентку. После того, как он услышал женский крик, нарушитель скрылся.

Студентка также сообщила, что после дополнительного обследования в клинике в Краснодаре у неё была выявлена частичная атрофия зрительного нерва левого глаза. Ей назначена пожизненная терапия. Она также испытывает проблемы с весом, давлением и головокружениями. Иногда ощущает боль в повреждённом глазу.

Пострадавшая также потеряла возможность родить детей.

Виновник инцидента утверждает, что не видел девушку и не хотел причинить ей вред. По его словам, он взял пневматический пистолет у знакомого ради шутки. Пострадавшей он перевёл 20 тысяч рублей на лечение.

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