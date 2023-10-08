Бастрыкин заинтересовался случаем, когда на ребенка в лифте напал мужчина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил представить доклад о произошедшем инциденте, когда в лифте на ребенка напал мужчина. В социальных сетях ведомство также уточнило, что жители этого дома уже ранее сталкивались с случаями насилия и жестокости в отношении этого несовершеннолетнего, сообщает Ура.Ru.
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