Бастрыкин заинтересовался случаем, когда на ребенка в лифте напал мужчина

0:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил представить доклад о произошедшем инциденте, когда в лифте на ребенка напал мужчина. В социальных сетях ведомство также уточнило, что жители этого дома уже ранее сталкивались с случаями насилия и жестокости в отношении этого несовершеннолетнего, сообщает Ура.Ru.

Фото: Openverse

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