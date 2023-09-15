В московской маршрутке мужчина попытался украсть у женщины телефон и выбраться через окно

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новой Москве в маршрутке мужчина попытался похитить телефон у женщины. Он извлек устройство из кармана пассажирки и предпринял попытку покинуть транспортное средство через окно.

Фото: openverse.org

После совершения кражи, злоумышленник попытался сбежать через окно маршрутки, однако был задержан пассажирами, сообщает "МК: срочные новости". На видеозаписях, сделанных очевидцами на своих телефонах, было запечатлено, как молодой человек старается выбраться из маршрутки через окно, но его попытки оказываются безуспешными.

Пострадавшая женщина потребовала вызвать полицию и наказать преступника.

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