Власти Канады дали распоряжение эвакуировать всех жителей северного города Йеллоунайф по причине надвигающегося лесного пожара. Об этом информирует правительство Северо-Западных территорий.
"Пожар сейчас представляет реальную угрозу для города".
Руководство сообщает, что пожар может навредить окраинам города уже в эти выходные. На данный момент идёт активная подготовка к эвакуации: известно, что за все этапы будет вывезено свыше 22 тыс. человек.
Напомним, в Канаде площадь выгоревших территорий достигла 13 млн га: это информационная сводка на конец июля.
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