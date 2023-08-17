Жителей канадского города Йеллоунайф эвакуируют из-за лесных пожаров

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Власти Канады дали распоряжение эвакуировать всех жителей северного города Йеллоунайф по причине надвигающегося лесного пожара. Об этом информирует правительство Северо-Западных территорий.

Фото: "Forest fire" by Ervins Strauhmanis is licensed under CC BY 2.0.

"Пожар сейчас представляет реальную угрозу для города".

Руководство сообщает, что пожар может навредить окраинам города уже в эти выходные. На данный момент идёт активная подготовка к эвакуации: известно, что за все этапы будет вывезено свыше 22 тыс. человек.

Напомним, в Канаде площадь выгоревших территорий достигла 13 млн га: это информационная сводка на конец июля.

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