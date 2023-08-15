Как сообщает издание novostivolgograda.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, в Волжском была раскрыта организованная преступная группировка (ОПГ), занимавшаяся производством поддельной бытовой химии под маскировкой известных брендов. Полиция задержала семерых участников этой группировки, в том числе и её директора. Они осуществляли производство под видом популярных марок, таких как Tide, Ariel и Fairy, на промышленном предприятии.
Поддельные продукты распространялись не только в пределах Волгоградской области, но и в других регионах, а также за рубежом. В результате проведённых оперативных мероприятий участников ОПГ удалось задержать. На их складах было обнаружено около 8,5 тысячи упаковок поддельного порошка и 3 тысячи бутылок фальшивого моющего средства, а также упаковка.
Причиненный ущерб известным фирмам был оценён в более чем 6,5 миллиона рублей. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.
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