В Челябинской области вынесли приговор двум мужчинам, забившим инвалида гвоздодёром

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Челябинский областной суд признал двух местных жителей виновными в разбойном нападении и убийстве инвалида. Один из них приговорён к 14,5 годам лишения свободы, другому назначено принудительное лечение, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.

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"Приговором 49-летний житель области признан виновным по п. "в" ст. 162 УК РФ (разбой) и п. "з" ст. 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. В отношении 60-летнего подозреваемого принято решение о применении мер принудительного медицинского характера", — говорится в сообщении пресс-центра.

В апреле 2021 года соучастники проникли в дом инвалида в деревне Шабурово Каслинского района. Потерпевший был разбужен шумом, и в этот момент 49-летний преступник напал на него с ломом, нанеся многочисленные удары руками и ногами по голове и телу.

После этого преступники похитили из дома несколько пачек сигарет, бутылку подсолнечного масла, четыре банки фруктового компота и другое имущество на общую сумму 1800 рублей.

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