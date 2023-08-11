Челябинский областной суд признал двух местных жителей виновными в разбойном нападении и убийстве инвалида. Один из них приговорён к 14,5 годам лишения свободы, другому назначено принудительное лечение, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.
"Приговором 49-летний житель области признан виновным по п. "в" ст. 162 УК РФ (разбой) и п. "з" ст. 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. В отношении 60-летнего подозреваемого принято решение о применении мер принудительного медицинского характера", — говорится в сообщении пресс-центра.
В апреле 2021 года соучастники проникли в дом инвалида в деревне Шабурово Каслинского района. Потерпевший был разбужен шумом, и в этот момент 49-летний преступник напал на него с ломом, нанеся многочисленные удары руками и ногами по голове и телу.
После этого преступники похитили из дома несколько пачек сигарет, бутылку подсолнечного масла, четыре банки фруктового компота и другое имущество на общую сумму 1800 рублей.
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