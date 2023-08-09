В Амурской области нашли живым 13-летнего мальчика, который потерялся неподалёку от заброшенной фермы 8 августа.
Как сообщили в поисково-спасательном отряде (ПСО) "Гром", подростка на протяжении 27 часов искали более 55 человек. Поисковые мероприятия проходили с участием военных, полицейских, волонтёров и родственников ребёнка.
"Жизни и здоровью Николая больше ничего не угрожает", — поделились поисковики в Telegram-канале отряда.
Подростка обнаружили рядом с местом пропажи. Кто именно нашёл несовершеннолетнего, пока не уточняется.
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