В Ростове осудили террориста Нурмагомедова, готовившего взрыв в Ставрополе

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По информации, предоставленной пресс-службой Южного окружного военного суда, Рамин Нурмагомедов, замешанный в планировании теракта в Ставрополе, был приговорён к 12 годам лишения свободы. Согласно рассказу прокурора, обвиняемый вступил в запрещённую в Российской Федерации террористическую организацию в 2021 году. Кроме того, он решил совершить взрыв на одном из объектов городской транспортной инфраструктуры.

Фото: crimea-news.com

Как пишет rostovgazeta.ru, Нурмагомедов приобрёл необходимые компоненты для изготовления самодельной взрывчатки. Однако его планы были нарушены полицейскими, которые изъяли изготовленное устройство.

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