По информации, предоставленной пресс-службой Южного окружного военного суда, Рамин Нурмагомедов, замешанный в планировании теракта в Ставрополе, был приговорён к 12 годам лишения свободы. Согласно рассказу прокурора, обвиняемый вступил в запрещённую в Российской Федерации террористическую организацию в 2021 году. Кроме того, он решил совершить взрыв на одном из объектов городской транспортной инфраструктуры.
Как пишет rostovgazeta.ru, Нурмагомедов приобрёл необходимые компоненты для изготовления самодельной взрывчатки. Однако его планы были нарушены полицейскими, которые изъяли изготовленное устройство.
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