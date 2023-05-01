В Сети появились первые кадры с места подрыва железнодорожных путей в Брянской области.
На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Mash, запечатлён горящий тепловоз, который сошёл с рельсов в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства. Под откос также пошли ещё семь вагонов поезда. Судя по ролику, к этому часу пожар не ликвидирован.
Ранее информацию о подрыве железной дороги подтвердил руководитель Брянской области Александр Богомаз. По его словам, инцидент произошёл в Унечском районе на 136 километре ж/д путей.
Жертв и пострадавших удалось избежать. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб. Установлено, что сошедший с рельсов локомотив перевозил нефтепродукты и стройматериалы.
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