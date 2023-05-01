Mash опубликовал первые кадры с места взрыва на железной дороге в Брянской области

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сети появились первые кадры с места подрыва железнодорожных путей в Брянской области.

На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Mash, запечатлён горящий тепловоз, который сошёл с рельсов в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства. Под откос также пошли ещё семь вагонов поезда. Судя по ролику, к этому часу пожар не ликвидирован.

Ранее информацию о подрыве железной дороги подтвердил руководитель Брянской области Александр Богомаз. По его словам, инцидент произошёл в Унечском районе на 136 километре ж/д путей.

Жертв и пострадавших удалось избежать. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб. Установлено, что сошедший с рельсов локомотив перевозил нефтепродукты и стройматериалы.