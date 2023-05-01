В Брянской области при подрыве ж/д путей сошёл с рельсов поезд с нефтепродуктами

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Брянской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство, в результате чего локомотив, перевозивший нефтепродукты и стройматериалы, сошёл с рельсов.

По словам главы региона Александра Богомаза, инцидент произошёл в Унечском районе на 136 километре ж/д путей Брянск — Унеча.

"Сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошёл с рельсов локомотив грузового состава", — подтвердил губернатор в своём Telegram-канале.

Он добавил, что жертв и пострадавших удалось избежать. Как пояснил руководитель Брянской области, движение поездов на опасном участке временно остановлено, на место ЧП выехали сотрудники экстренных служб.

Ранее глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич допустил нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Брянск и другие приграничные города в преддверии 9 мая.

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