Губернатор Шапша: над лесом рядом с Калугой взорвался беспилотник

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался в небе над лесом, который расположен неподалёку от Калуги, следует из заявления руководителя Калужской области Владислава Шапшы.

По его словам, на громкий хлопок пожаловались жители окраин Калуги в тёмное время суток. Как пояснил губернатор, жертв и пострадавших в результате взрыва удалось избежать. Он добавил, что гражданская инфраструктура и социальные объекты не повреждены.

"В пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник", — уточнил Шапша.

Глава Калужской области подчеркнул: на месте ЧП работают силовики и специалисты экстренных служб, обстоятельства появления беспилотника над регионом уточняются.

Расстояние между Калугой и Москвой по трассе составляет 181 километр, а по прямой — всего 163 километра.