В Кабардино-Балкарии пенсионерку в третий раз судят по одному и тому же делу

В районном суде Кабардино-Балкарии в третий раз рассматривают дело экс-главного бухгалтера рыбного магазина. Пенсионерку обвиняют в растрате почти семи миллионов рублей.

По версии следствия, пенсионерка брала из кассы магазина ежедневно не менее 20 тысяч рублей. В общей сумме ущерб составил 6,9 млн рублей.

"За период с 20 января 2015 года по 6 января 2017 года брала из кассы рыбного отдела не менее 20 тысяч рублей в день, затем вносила ложные сведения в кассовую книгу и книгу прихода-расхода", — передаёт newstracker.ru.

Женщине дважды вынесли обвинительный приговор, но дело возвращалось на доследование по решению Верховного суда республики.

По данным издания, пенсионерка провела 11 с половиной месяцев в Нальчикском СИЗО и три с лишним года находилась под домашним арестом.

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