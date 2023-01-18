Россиянин крал опасные реактивы с работы и взрывал во дворе дома

Химика из Новосибирска приговорили к пяти годам условного лишения свободы за кражу взрывоопасных реактивов с работы. Мужчина выносил компоненты для изготовления взрывчатки, а "испытания" проводил во дворе дома на протяжении 20 лет.

Как пояснил новосибирский химик, знал, что накажут, но "научный интерес" пересилил.

"Пиротехнику испытывал во дворе своего дома. Знал, что это опасно для меня и соседей, знал, что незаконно, но научный интерес пересилил", — приводит слова химика atas.info.

Арестовали "учёного" ещё в 2021 году. Всё это время длилось следствие. В итоге его приговорили к 5 годам условно по статье о хранении взрывчатых веществ и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.