Свидетель пожара в московском БЦ: "Бежали под осколками и падающей обшивкой"

Возгорание в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" неожиданно началось на первом этаже здания. Об этом сообщил очевидец пожара.

В интервью Телеканалу "360" он отметил, что обстановка в БЦ была спокойной. Мужчина узнал о пожаре от своего коллеги, который распространил среди сотрудников фотографию задымления. При этом очевидец подчеркнул: пожарной тревоги сначала не было, поэтому люди неторопливо выходили из офисов.

"Минуты через полторы он прислал фото, где было обширное пламя на фасаде. Когда мы выходили уже — прошло 3-4 минуты — бежали под осколками, лопающимися стёклами и обшивкой, которая падала сверху", — рассказал мужчина.

По его словам, в результате ЧП пострадали центральная часть и левое крыло бизнес-центра. Как пояснил очевидец, основное возгорание было снаружи здания.

Утром 3 июня в Москве загорелся бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза". Сотрудники МЧС РФ оперативно прибыли на место ЧП. Пожару присвоили высший ранг опасности.