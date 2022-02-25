Спасён российский экипаж с танкера, который подвергся обстрелу в Чёрном море

Согласно сообщению пресс-службы Морского агентства Молдавии, удалось спасти всех членов российского экипажа, находившихся на танкере Millenial Spirit, который был подбит снарядом в Чёрном море.

В пресс-службе сообщили, что операция по спасению терпящих бедствие моряков была проведена украинскими властями. Состояние двоих спасённых членов экипажа оценивается как тяжёлое, пишет ТАСС.

25 февраля СМИ сообщили об обстреле в нейтральных водах Чёрного моря танкера-химовоза, который находился в акватории под флагом Молдавии. В танкер попал снаряд, ставший причиной возгорания на судне. В пожаре оказались уничтожены спасательные шлюпки и всё находившееся на танкере оборудование. Команде тонущего судна в количестве десяти человек пришлось покинуть его в спасательных жилетах.

Откуда и кем был выпущен снаряд, попавший в корабль, не сообщается.

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