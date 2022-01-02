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Автор Владимир Васютченко

СКР завёл дело из-за смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области

Происшествия

В Рязанской области следователи возбудили уголовное дело в связи со смертельным ДТП с междугородним автобусом.

СКР завёл дело из-за смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области

По информации регионального следственного управления СКР, дело завели по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ранее ГУ МВД РФ по Рязанской области возбудило по факту аварии уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Согласно сведениям правоохранителей, ранним утром 2 января на 277-м километре трассы Р22 "Каспий" возле села Вослебово Скопинского района ехавший из Москвы в Астрахань автобус Neoplan врезался в опору железнодорожного моста.

Жертвами инцидента стали пять человек, в том числе водитель автобуса. Более 20 пассажиров получили травмы.

В настоящее время сотрудники СР производят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Областная прокуратура начала проверку в связи с ДТП в Скопинском районе.

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Автор: Владимир Васютченко
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