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Подростков задержали за нападение на полицейских в Иваново

Происшествия

Обстоятельства нападения подростков на полицейских выясняют следователи в Ивановской области.

Подростков задержали за нападение на полицейских в Иваново

По информации регионального СУ СКР, инцидент произошёл в Иваново. Ранним утром 28 декабря в городскую полицию поступило сообщение о попытке кражи аккумулятора из машины группой подростков.

Прибывшим на место происшествия сотрудники ДПС владелец автомобиля рассказал, что несовершеннолетние сбежали. Полицейские отправились за беглецами и увидели их на улице Лежнёвской.

Сообщается, что четверо подростков, недовольных тем, что полицейские пытаются выяснить у них обстоятельства происшествия с машиной, набросились на правоохранителей и нанесли каждому из них несколько ударов.

Сотрудникам ДПС удалось задержать двоих участников инцидента. Двое других, один из которых уже был в наручниках, сбежали, прихватив служебный видеорегистратор "Дозор". Впоследствии они также были задержаны.

В настоящее время в отношении троих 17-летних и одного 16-летнего подростков завели уголовное дело по статье УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Решается вопрос об избрании меры пресечения для несовершеннолетних.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова
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