В Воронежской области военнослужащий арестован по подозрению в госизмене

В Воронежской области гарнизонный военный суд арестовал военнослужащего Западного военного округа, который подозревается в госизмене. По данным следствия, солдат работал на разведку Украины и собирал данные о деятельности Вооружённых сил РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Западного военного округа по подозрению в нарушении статьи 275 УК РФ "Государственная измена".

Утечка сведений, которые собирал завербованный украинской разведкой военнослужащий, могла причинить ущерб обороноспособности России, сообщили в ФСБ.