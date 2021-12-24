В Воронежской области гарнизонный военный суд арестовал военнослужащего Западного военного округа, который подозревается в госизмене. По данным следствия, солдат работал на разведку Украины и собирал данные о деятельности Вооружённых сил РФ.
Ранее сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Западного военного округа по подозрению в нарушении статьи 275 УК РФ "Государственная измена".
Утечка сведений, которые собирал завербованный украинской разведкой военнослужащий, могла причинить ущерб обороноспособности России, сообщили в ФСБ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Руководители стран ЕС потребовали, чтобы глава Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Медведчука из-под домашнего ареста.