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Поклонская показала кадры с украинцем, который ломился в её дом

Происшествия

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала ролик, на котором мужчина пытается проникнуть в её дом в Крыму. Правоохранители выяснили, что злоумышленник оказался гражданином Украины.

По словам дипломата, когда "гость" ломился и стучался в дверь, Поклонская вместе с дочкой находилась дома и едва успела закрыться. Как подчеркнула политик, в такой ситуации человек испытывает малоприятное ощущение. При этом правоохранители заявили, что в данном происшествии нет состава преступления, рассказала посол.

"Моего "гостя" отправили обратно в Украину — наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награждённого", — написала Поклонская в своём Telegram-канале.

Ранее суд в Киеве выдал разрешение на задержание бывшего прокурора Крыма Поклонской. Её подозревают в государственной измене и посягательстве на суверенитет и территориальную целостность страны.

В этом году 13 октября российский президент Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Тогда политик заявила, что сбылась её мечта.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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