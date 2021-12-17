В доме Поклонской во время её отсутствия был задержан неизвестный

В дом бывшего депутата Госдумы и действующего посла Кабо-Верде Натальи Поклонской во время её отсутствия забрался посторонний.

По информации Telegram-канала Mash, полицейские получили сигнал от Федеральной службы охраны о том, что на участке в Симферопольском районе в селе Краснолесье, принадлежащем Поклонской, был замечен неизвестный человек.

На основании вызова полицейские задержали гражданина Украины 58 лет. От задержанного правоохранителям не удалось получить внятного объяснения по поводу того, что он делал в доме Поклонской.

Факт проникновения на частную территорию посла РФ в Кабо-Верде проверяется правоохранительными органами.

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