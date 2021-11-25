Более 30 мигрантов утонули на пути в Великобританию

Более 30 мигрантов, пытавшихся переплыть Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию, утонули у Кале (Франция) после того, как перевернулась лодка.

Первыми тела обнаружили французские рыбаки. Сейчас в районе опрокидывания плавсредства проходит спасательная операция. По словам мэра Тетегема Франка Дерсина, есть опасения, что количество погибших увеличится, так как точного числа пассажиров лодки никто не знает. Пока по меньшей мере два человека числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал аварию "трагедией”, обвинив в ней торговцев людьми и других пособников незаконной миграции.

"Затопление в Ла-Манше — это трагедия. Мои мысли обращены ко многим пропавшим без вести и пострадавшим жертвам преступных контрабандистов, которые эксплуатируют их страдания”, — написал Кастекс в своем твиттере.

Аналогичная реакция была выражена британским премьером Борисом Джонсоном, который заявил, что он "шокирован, потрясен и глубоко опечален” этими смертями. Премьер-министр созвал экстренное совещание COBRA в связи с инцидентом, чтобы оценить ситуацию.

Как отмечают местные СМИ, эта трагедия — самая "масштабная по числу жертв в результате опрокидывания одной лодки с мигрантами в канале". До неё самая крупная подобная авария была зарегистрирована в октябре прошлого года, когда семья мигрантов из пяти человек погибла во время попытки пересечь границу Великобритании.

Напомним, в этом году увеличился поток нелегальных мигрантов, желающих "по воде" попасть в Британию. Власти сообщают о более чем 25 700 человек, рискнувших отправиться в опасное путешествие по водному пути, известному интенсивным морским движением и сильными течениями. Это в три раза больше, чем за весь 2020 год.

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