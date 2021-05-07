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Конфликт в Ла-Манше: ЕС напомнил Лондону о "забытых" им пунктах Brexit

Мир » Европа

Ссора между Лондоном и Парижем из-за отсутствия лицензий на рыболовство, выданных Джерси французским рыбакам, может быть разрешена путем надлежащего применения соглашения Великобритании и ЕС о Brexit.

Конфликт в Ла-Манше: ЕС напомнил Лондону о "забытых" им пунктах Brexit

С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Франции.

"Мы хотим, чтобы ситуация была быстро разблокирована путем полной реализации соглашения о торговле и сотрудничестве, которое предусматривает постоянный доступ к британским водам для рыбаков, работавших в этих водах до Brexit, — заявил представитель министерства. — Это наша единственная цель, и мы хотим мобилизовать все рычаги, чтобы сохранить рыбную отрасль и позволить ей продолжать свою деятельность.”

История развития конфликта между Францией и Великобританией

Напряженность в проливе Ла-Манш обострилась на текущей неделе из-за отказа властей острова Джерси выдать лицензии после Brexit 17 французским рыболовным судам, аргументируя тем, что они не предоставили правильных данных для своих заявок.

В ответ на это морской министр Франции намекнул, что Париж в отместку может отключить электроэнергию на острове.

В четверг Великобритания направила на остров два катера Королевского флота для охраны главного порта Сент-Хелиер, где 60 французских рыболовецких судов протестовали против отсутствия лицензий.

Франция также направила в этот район свои собственные военные патрульные суда.

Рыболовецкая флотилия сейчас выведена, и офис премьер-министра Великобритании заявил в четверг вечером, что британские военно-морские суда готовятся вернуться домой.

"Мы рады, что французские рыболовные суда покинули окрестности Джерси. Учитывая, что ситуация на данный момент разрешена, морские патрульные суда RN будут готовиться вернуться в порт Великобритании”, — сказал представитель Даунинг-стрит.

В спор вмешался официальный Брюссель

Власти Джерси по лицензированию настаивали на том, что они действовали в рамках закона, но в четверг Вивиан Лунела, представитель Европейской комиссии, сказал, что были "дополнительные условия” к лицензиям.

Она сказала, что Брюссель проинформировал Лондон о том, что положения Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией, подписанного в декабре, "не были выполнены и не соблюдаются".

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Франция - Британия: новая "рыбная" война?
Автор: Ольга Лебедева
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