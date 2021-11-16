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Деятельность ОПГ, занимавшейся легализацией мигрантов, пресекла ФСБ

Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали группу подозреваемых в легализации мигрантов в РФ.

Деятельность ОПГ, занимавшейся легализацией мигрантов, пресекла ФСБ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, сотрудники ФСБ при содействии росгвардейцев и прокуратуры Москвы пресекли деятельность группировки, члены которой занимались организацией незаконного пребывания иностранцев в нескольких федеральных округах.

Силовики задержали 21 предполагаемого участника межрегиональной этнической преступной группы.

Согласно сведениям правоохранителей, задержанные за определённую плату содействовали изготовлению поддельных документов для мигрантов, заключению ими фиктивных браков и установлению отцовства над детьми с российским гражданством для последующей легализации в стране.

"Члены группы подыскивали граждан России, готовых за денежное вознаграждение оформлять фиктивные браки или отцовство с иностранцами, после чего через сотрудников органов ЗАГС в разных городах России реализовывали пребывание иностранных граждан", — рассказали в ФСБ.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для предполагаемых участников преступной группы.

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Автор: Владимир Васютченко
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