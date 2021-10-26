Уголовное дело о насилии над 9-летней школьницей завели в Ростовской области

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту насилия над девятилетней школьницей.

По информации регионального следственного управления СКР, дело завели по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

В преступлении подозревают 43-летнего жителя Батайска. По версии следствия, 25 октября в безлюдном месте у нежилых зданий на окраине города мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Правоохранители задержали подозреваемого. В настоящее время решается вопрос о заключении батайчанина под стражу.

Следователи устанавливают обстоятельства совершённого преступления. В рамках расследования дела назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее сообщалось о заключении под стражу троих жителей Челябинской области, которых задержали по делу об изнасиловании трёх несовершеннолетних жительниц Екатеринбурга. Преступление было совершено 8 октября на одной из съёмных квартир в городе.

Арестованным предъявили обвинение по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней".

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