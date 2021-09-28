В Нальчике арестовали организатора восхождения на Эльбрус

Организатор восхождения на Эльбрус Денис Алимов арестован на 1 месяц и 28 суток. Такое решение было принято сегодня в Нальчикском городском суде, сообщает пресс-служба.

При этом сторона защиты ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста — Алимов на заседании полностью признал свою вину. Также он добавил, что лично знал почти всех участников группы восхождения и хотел бы поддержать родственников погибших.

Напомним, что в минувший четверг группа туристов из 23 человек отправилась на гору Эльбрус. После ухудшения погодных условий часть туристов приняла решение пойти обратно. При этом 19 человек продолжили путь и попали в снежный буран, видимость составляла менее одного метра при температура воздуха минус 20 градусов.

Во время спуска от переохлаждения пять альпинистов погибли, оставшиеся были эвакуированы спасателями, настоящее время с ними работают следователи.

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