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СК задержали организатора восхождения на Эльбрус, в котором погибли 5 человек

Происшествия

Сотрудники следственного управления по Кабардино-Балкарии задержали организатора восхождения на вершины горы Эльбрус. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

СК задержали организатора восхождения на Эльбрус, в котором погибли 5 человек

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого, обвиняемого в смерти пятерых альпинистов, погибших во время восхождения 23 сентября, информирует РИА Новости.

Ранее следственное управление сообщило о возбуждении уголовного дела по статье: "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

В минувший четверг группа туристов из 23 человек отправилась на гору Эльбрус. После ухудшения погодных условий часть туристов приняла решение пойти обратно. При этом 19 человек продолжили путь и попали в снежный буран, видимость составляла менее одного метра при температура воздуха минус 20 градусов.

Во время спуска от переохлаждения пять альпинистов погибли, оставшиеся были эвакуированы спасателями, настоящее время с ними работают следователи.

Ход расследования взят на особый контроль руководством регионального следственного управления.

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Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Людмила Черткова
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