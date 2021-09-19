Восемь человек погибли: в Китае перевернулось пассажирское судно

На юго-западе Китая в субботу, 18 сентября, произошла трагедия. Пассажирское судно, на борту которого находились 46 человек, перевернулось в провинции Гуйчжоу.

Катастрофа унесла жизни восьми человек. Ещё семь пассажиров находятся в списке пропавших без вести, передаёт ТАСС.

По предварительным данным, экипаж начал подавать сигналы бедствия примерно в 16:50 по местному времени (11:50 по Москве). Судно было рассчитано на 40 человек, однако на водную прогулку отправились 46 жителей. Технические проблемы возникли на реке Цзанкэ в особом районе Лючжи.

"По состоянию на текущее время спасён 31 человек. Кроме того, спасатели вытащили из воды тела восьми погибших", — отмечают власти городского округа Люпаньшуй.

На реке Цзанкэ развёрнута масштабная поисково-спасательная операция. Там работают полицейские и следователи. Они проводят расследование обстоятельств трагедии.

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