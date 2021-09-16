Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в дагестанской школе подростки распылили слезоточивый газ.
Двое девятиклассников купили неподалеку от образовательного учреждения слезоточивый газ "Черёмуха" и распылили его в коридоре школы № 36 города Махачкалы. Пострадали 25 человек, 19 из них попали в больницу с симптомами отравления. Трое детей попали в реанимацию.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц.
Правоохранители выясняют все подробности случившегося. Будет дана правовая оценка действиям директора и педагогов школы. Кроме того, к ответственности могут привлечь продавца газового баллончика.
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