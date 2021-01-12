В Дагестане произошло массовое отравление детей

Во вторник, 12 января, в детскую городскую больницу Буйнакска поступили 34 ребёнка в возрасте от 2 до 13 лет с признаками отравления.

Врачи устанавливают причины отравления. У всех госпитализированных детей взяли анализы на кишечные инфекции. Ситуацию с массовым отравлением детей взяла на личный контроль врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

"Состояние детей оценивается врачами как средней степени тяжести — наблюдаются температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника", — сообщили в Минздраве Дагестана.

Республиканский СК начал доследственную проверку по факту массового отравления детей. Предварительно, причиной могла стать водопроводная вода. Власти Дагестана обратились к жителям Буйнакска с просьбой не пить воду из-под крана до окончания проверки.

"В настоящее время по данному факту проводится комплекс проверочных мероприятий в отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой населению воды и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений", — сообщил СК РФ по Республике Дагестан.

Руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Анатолий Щуров поставил ход и результаты проверки на личный контроль.